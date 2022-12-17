經濟部辦能源系統去碳化會議 啟動淨零轉型社會溝通

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）經濟部今天舉辦「2050淨零轉型－能源系統去碳化社會溝通會議」，聆聽專家學者建言，希望與社會共同推演合理的能源轉型可能路徑，迴響熱烈，總參與人數超過400人次。

「2050淨零轉型－能源系統去碳化社會溝通會議」由行政院能源與減碳辦公室副執行長林子倫及經濟部次長曾文生共同主持，採實體與線上併行方式，邀請政府、產業、學者與民間團體代表參與。

曾文生致詞時表示，依據「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，台灣2050年電力需求預估將達5000多億度，政府必須務實計算、配置供給面的各類能源，例如要達到2050淨零，再生能源發電要達到60%至70%。

曾文生說，對此，土地、海域面積如何取得，如何建構穩定電網與儲能技術，法規如何同步修改精進，這些需要大家一起進行系統性思考，共同推演合理的能源轉型可能路徑。

經濟部新聞稿指出，今天會議依「風/光電」及「前瞻能源」、「電力系統與儲能」及「氫能」戰略別，分上下午兩場進行，聚焦討論目前各戰略規劃，包含發展成果與挑戰、推動目標，以及策略措施內容。

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經濟部表示，與會人士針對各項戰略提出諸多建議，如太陽光電推動應納入地方政府的角色，地熱、海洋能等前瞻能源應有誘因機制以加速技術發展，再生能源布建應提高公民參與機會，以及能源的認知應從教育著手強化等。

針對電力系統與儲能、氫能等建議，則包含太陽光電與儲能應搭配就地使用、提出整體氫能戰略並完善相關法規、需量反應如何擴大參與、新能源系統的人才培育等。經濟部表示，這些意見都將做為關鍵戰略後續推動的參考。（編輯：林克倫）1111217