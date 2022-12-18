台股週線連二黑 法人：月線攻防聚焦中小型股

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）明年降息夢破滅，美股失望反應，台股連二週收黑，指數跌破月線。法人表示，本週將持續進入月線攻防戰，但外資陸續放耶誕假期，交易轉趨清淡，短線台股走勢將以內資主導，預料資金將聚焦具題材的中小型股。

受到聯準會明年不降息、經濟衰退疑慮等影響，美股失利，台股也受到拖累，16日台股下跌205.58點，跌幅1.4%，指數收在14528.55點，由於富時羅素成分股調整影響，單日成交金額擴大至2982.33億元；週線連續第二週收黑，全週下跌176.88點，週線跌幅1.2%，平均日均量2079.24億元。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊表示，台股近日大致維持在短均附近震盪，短線暫未走出明顯方向，盤面優先聚焦利多概念股以及技術面強勢族群表現。2023年關注重點在於高利率對於經濟的影響，以及在何種條件才能啟動降息循環。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜指出，過去一個月市場沉浸在放緩升息的樂觀氣氛，不過近期市場開始反映明年經濟成長下降、企業獲利衰退等負面訊息，權值股明顯遭到提款，指數週五也跌破月線之下，預期本週月線攻防戰將持續進行，但目前接近年底假期，外資陸續放耶誕假期，交易轉趨清淡，短線台股走勢將以內資主導，指數較難有太大表現，預料資金將青睞聚焦具做夢題材的中小型股。

廖炳焜認為，台股在短線漲多及兔年農曆年較早之下，可能引發市場落袋為安心態提前發酵，指數預料以高檔整理機率大，並且持續視美股臉色，特別是費城半導體指數及那斯達克指數至關重要，另一方面，新台幣匯率亦將是台股觀察重點。

統一投信台股團隊表示，美國通膨壓力舒緩、中國防疫政策朝向解封邁進等因素，為近期台股帶來正面效應。而各產業庫存調整陸續步入尾聲，也提供台股正面動能。產業方面，看好半導體、新平台相關族群、汽車、蘋果新規模提升概念股等。（編輯：林淑媛）1111218