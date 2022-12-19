瑞銀：美國貨幣政策估轉向 美元明年末將小幅貶值

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（中央社記者蘇思云台北19日電）瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）今天表示，美國通膨壓力緩解意味美國聯準會（Fed）的緊縮週期接近尾聲，終端利率的路徑明朗化令美元潛在上行空間減少，預期美元到明年末將會小幅貶值。

瑞銀分析，中國加快重新開放，為美國以外地區經濟成長帶來支撐，這容易導致估值已高的美元承壓。瑞銀估計美元短期升值的潛力下降，不建議新建美元多頭部位。

瑞銀表示，美國最近2個月的通膨數據降溫，引發英鎊、歐元和一些新興市場貨幣等反彈。美元廣泛走軟，加上美股回升和美國公債殖利率下降，市場似乎為美國升息週期即將結束，甚至為明年下半年開始降息做好準備。

不過，瑞銀對美元短期內進一步貶值保持謹慎看法，因為美國目前利率水準仍非常有吸引力，美元最近的走勢主要是因為資金流動造成。由於全球經濟前景風險升高，從而為美元提供支撐，隨著美國通膨放緩及實質利率上升，通膨率可能將低於利率，這應對美元有利。

目前升息週期壓抑通膨，同時削弱全球經濟前景，不少經濟學家預計明年將出現溫和衰退，這卻可能對美元構成支撐。目前的風險可能引發美元在短期內反彈，但美國通膨還沒下降到5%，現在還不清楚能否重返2%的範圍。此外，勞動力市場仍然出現供需資源錯配，這意味著未來幾個月公布的資料容易左右市場的預期。

不過，瑞銀相信美元長期會走軟，首先，Fed較早啟動升息，它也可能成為首批開始降息的央行，政策制定者寬鬆政策因為對經濟前景感到擔憂，經濟疲軟通常對貨幣不利。

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其次，其他主要貨幣過去幾年跑輸美元，但這個趨勢難以永久延續。俄烏衝突或歐洲能源短缺等風險終會消退，全球經濟有望在明年下半年和2024年恢復成長，對歐元、英鎊和亞洲主要出口國貨幣都會形成支撐。中國和日本重新開放也對全球經濟成長產生積極的作用，美國以外地區成長前景好轉，往往對美元不利。

瑞銀指出，明年全球將迎來週期轉變，貨幣政策從緊縮轉向中性、再到寬鬆的過程中很少是順利的。依照基準情境，美元到明年末將會小幅貶值。（編輯：楊凱翔）1111219