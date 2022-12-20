大同搶儲能商機 啟用增強型動態調頻備轉儲能案場

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（中央社記者潘智義台北20日電）大同公司100%投資子公司大同智能，繼日前取得台電冬山超高壓變電所儲能案，今天於桃園觀音正式啟用自建6MW日前輔助服務案場，為全台第一座增強型動態調頻備轉儲能系統。

大同發布新聞稿指出，預計明年底前將完成建置共計超過100MW儲能系統，為台灣供電品質增添助力。

大同說明，日前輔助服務案場除為台灣首座增強型動態調頻備轉系統，也是獲安全認證的儲能系統，因其具電力調頻與尖離峰電能移轉複合功能，可有效強化電網韌性及緩解尖峰供電壓力，為台灣儲能發展重要里程碑。

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大同副董事長吳振隆表示，大同自2018年即投入大型儲能系統技術，2021年於桃園大園興建4MW調頻備轉輔助服務儲能系統，為台電日前市場交易平台最早上線的案場，如今也成功建置了台灣首座增強型動態調頻輔助服務的儲能系統，其具備調整頻率及尖離峰移轉複合功能，是達成能源轉型願景的最佳調度運轉工具。

與調頻備轉輔助服務儲能系統相較，增強型動態調頻備轉儲能系統除了能夠快速調節電網頻率，更多了尖離峰電能移轉的功能，藉由儲能系統將日間發電的電能儲存，並於用電尖峰時刻移轉電能，有效調節尖峰與離峰的電力需求，舒緩夜尖峰台電供電壓力。（編輯：楊蘭軒）1111220