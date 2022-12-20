資產重分類公告違規 南山等5壽險負責人挨罰408萬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽5家壽險公司未依規定時限公告資產重分類資訊，金管會20日開罰新台幣408萬元罰鍰，其中，對南山人壽行為負責人罰120萬元最重。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北20日電）南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽5家壽險公司未依規定時限公告資產重分類資訊，金管會今天開罰新台幣408萬元罰鍰，其中，對南山人壽行為負責人罰120萬元最重，另4家壽險公司行為負責人各罰72萬元。

金管會今天表示，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等5家壽險業者已決定變更管理金融資產的經營模式，屬證券交易法對公司股東權益有重大影響事項，應依規定在事實發生日起2日內辦理公告。

金管會指出，南山人壽未依規定辦理公告，國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等4家壽險公司延遲公告，因此對南山人壽為行為負責人罰120萬元，對國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽為行為負責人各罰72萬元。（編輯：楊凱翔）1111220