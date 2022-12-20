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資產重分類公告違規 南山等5壽險負責人挨罰408萬

2022/12/20 16:53（12/20 17:01 更新）
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南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽5家壽險公司未依規定時限公告資產重分類資訊，金管會20日開罰新台幣408萬元罰鍰，其中，對南山人壽行為負責人罰120萬元最重。（中央社檔案照片）
南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽5家壽險公司未依規定時限公告資產重分類資訊，金管會20日開罰新台幣408萬元罰鍰，其中，對南山人壽行為負責人罰120萬元最重。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝方娪台北20日電）南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽5家壽險公司未依規定時限公告資產重分類資訊，金管會今天開罰新台幣408萬元罰鍰，其中，對南山人壽行為負責人罰120萬元最重，另4家壽險公司行為負責人各罰72萬元。

金管會今天表示，南山人壽、國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等5家壽險業者已決定變更管理金融資產的經營模式，屬證券交易法對公司股東權益有重大影響事項，應依規定在事實發生日起2日內辦理公告。

金管會指出，南山人壽未依規定辦理公告，國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽等4家壽險公司延遲公告，因此對南山人壽為行為負責人罰120萬元，對國泰人壽、台灣人壽、新光人壽及中國人壽為行為負責人各罰72萬元。（編輯：楊凱翔）1111220

#南山人壽
#國泰人壽
#中國人壽
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