IDC：12月筆電液晶面板微跌 後續報價難重跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北20日電）國際數據資訊公司（IDC）最新研究報告顯示，12月筆記型電腦與液晶顯示器面板價格微幅走跌，後續價格難以大幅走跌。

國際數據資訊公司全球專業代工與顯示產業研究團隊最新的全球大尺寸液晶顯示面板價格研究報告指出，12月筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板，主流規格價格跌勢縮減至每片均價0.5美元內。

IDC全球專業代工與顯示產業研究團隊資深研究分析師陳建助表示，面板廠減產策略促使面板庫存逐月減少，導致過去5個月的筆記型電腦與顯示器液晶顯示面板價格跌幅逐月收斂。加上各大面板廠謹慎看待2023年需求，生產策略持續保守的計畫下，2022年12月起面板價格跌幅將相當有限。

筆電面板方面，根據IDC調查，11.6吋高清畫質廣視角面板供需逐漸趨於平衡，12月價格較11月微跌0.1美元；14吋與15.6吋高清廣視角面板受廠商持續控制產出，面板庫存水準恢復健康水準，12月價格僅跌0.1美元。

14吋全高清高階廣視角面板需求尚未回穩，加上各大面板廠庫存相對較多，12月面板價格跌勢高於同尺寸高清廣視角面板達0.2美元。

液晶顯示面板方面，21.5吋全高清廣視角面板於2023年起將面臨產品生命週期尾聲，在面板廠產出限縮的計畫下，12月開始價格持平；23.8吋全高清高階廣視角面板為廠商集中生產尺寸，庫存水準為顯示器面板各尺寸中最多者，12月均價下跌0.5美元。

不過，27吋全高清高階廣視角面板需求仍在低檔，12月每片均價下跌0.5美元。（編輯：楊凱翔）1111220