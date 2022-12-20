遠東新球衣及欣展、志強球鞋 成世足賽台灣之光

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）世足賽落幕，球場上也可見「台灣之光」。經濟部工業局今天表示，遠東新世紀所生產的球衣，此次獲9個國家代表隊採用，其中包含奪冠的阿根廷；而球員腳下的各大品牌足球鞋中，也能看到欣展工業、志強國際等台廠的身影。

2022卡達世界盃足球賽風光落幕，最後由阿根廷、法國、克羅埃西亞奪得冠軍、亞軍及季軍，工業局也透過新聞稿，揭露世足賽球場上的「台灣之光」。

工業局表示，遠東新今年配合愛迪達（Adidas）拿下世足賽9個國家代表隊的球衣訂單，其中7隊包括阿根廷、西班牙、日本、比利時、德國、墨西哥、威爾斯均進入32強，隨著阿根廷奪冠，球衣售罄，訂單可望追加。

工業局說明，遠東新在2018年的世足賽中，就以回收寶特瓶所產製的回收「rPET」抽成人纖絲，再產製出低碳環保球衣，供應Nike贊助的國家隊，並在2018年世足賽後，立刻啟動2022年世界盃開發計畫。

遠東新與長期合作夥伴Adidas攜手，利用海洋回收塑料做成「海洋回收抗爆球衣」，其紗線與布料都在台灣開發、生產與製作，從原料、紗線、布料到成衣經多輪測試、穿著試驗，最終成品輕量、高機能的表現，幾乎都達到品牌最初設定的兩倍，也設下新業界標準。

不僅球員身上的球衣，球鞋也可見台灣之光。工業局表示，台灣研發、製造在世足賽中扮演著舉「足」輕重的角色，球員穿的戰靴，都與台灣有相當深厚的淵源。

工業局表示，一雙專業足球鞋，由品牌商提出新的靈感發想，從鞋底、鞋楦等鞋材的創新研發，到整雙鞋的生產製造，台廠實力不容小覷，包含欣展工業及志強國際，都讓台灣再次發光。

工業局說明，2004年成立的欣展工業，為知名運動品牌製造專業運動鞋鞋底，10大運動品牌中就有9家由欣展工業在台灣製造（MIT），且欣展工業近年自主開發3D列印設備，並建置專業運動鞋底一站式連續生產智慧產線，大幅縮短產品製造期程。

成立於1992年、2021年4月掛牌上市的志強國際，研發中心設在台灣，並在越南及柬埔寨等地生產（Made by Taiwan），主要聚焦專業足球鞋的研發製造。

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志強國際藉由高門檻核心技術、精實管理及自動化生產線等利基優勢，為Nike、Adidas、PUMA、Decathlon等知名品牌代工，是全球最大的足球鞋供應商，全球占比達20%。

工業局強調，台灣製鞋產業在全球供應鏈占重要地位，從原料、鞋底、鞋面皮革、鞋帶及黏扣帶到組裝，結合完整上中下游鞋業聚落，展現卓越台灣設計開發及製造的能力，成為世足賽的場外贏家。（編輯：楊蘭軒）1111220