國銀總經理會議 黃天牧：風險管理不能見樹不見林

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北20日電）金管會今天召開國銀總經理業務聯繫會議，金管會主委黃天牧給予銀行業3點提醒，強調誠信比專業重要、制度內涵比形式外觀重要，且金融監理及風險管理要微觀也要宏觀，不能只見樹不見林。

金管會今天召開「本國銀行總經理第54次業務聯繫會議及表揚典禮」，黃天牧在會議中給銀行業負責人3點提示。

第一，黃天牧以世界盃足球賽為引言，提到數年前曾有調查顯示全球企業執行長離職原因約4成為道德操守問題，強調人品比球技重要，誠信也比專業重要；支撐金融機構經營韌性的除了經濟資本、還有文化資本，負責人道德操守影響組織文化，從而決定商業模式、薪酬制度及內部流程控制等，期許金融機構建構誠信經營文化。

其次，黃天牧提到，制度內涵比形式外觀更重要，一本書的評價取決於內容，而不在封面；金融機構形象包裝固然重要，但法遵、內控、風險管理等經營內涵才是長久之道，期許金融機構建立行穩致遠的制度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第三，黃天牧提醒，金融監理及風險管理要微觀也要宏觀，不能只見樹不見林；金融機構經營有傳染性風險（contagious risk），在轉投資的機構上，即使是非特許事業發生大量客訴爭議，仍可能影響母公司信譽。黃天牧並以鐵達尼號沉沒原因包括各個防水艙未封頂、焊接的鋼板遇冰水而碎裂崩解等，強調每個事業體及每項業務均應有足夠韌性。

黃天牧會中並親自表揚辦理「中小企業放款」、「新南向政策目標國家授信」、「系統、整廠及工程產業輸出聯貸平台」、「新創重點產業放款」、「公平待客原則」及熱心積極參與「走入校園與社區金融知識宣導活動」等績優金融機構。（編輯：楊凱翔）1111220