明台產險賣總部大樓 明年遷新址強調持續深耕台灣

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（中央社記者謝方娪台北20日電）明台產險賣掉位於仁愛路四段的總部大樓，明年1月搬至位於仁愛路二段的新總部。明台產險今天表示，母公司三井住友海上集團（MSIG）持續深耕台灣市場的承諾不會改變。

明台產險11月以新台幣37.67億元價格將位於台北市仁愛路四段、使用長達32年的總部大樓賣給台新銀行，明年1月將搬至新總部。明台產險今天發布聲明指出，新總部位於仁愛路二段，距離現址近且交通便利。

明台產險總經理陳嘉文表示，配合綠色營運所需的總部硬體規格並提供員工更佳的辦公環境，今年起進行總部搬遷規劃，新總部大樓改以租賃長約取代置產的新觀念，降低風險資產比重，並將資本優先配置於本業運用，以獲得最佳經營績效。

陳嘉文進一步說明，明台產險市占率長期位居業界前段班，經營61年來累積雄厚資產，目前仍持有全台各地精華地段10餘處不動產與高爾夫球證，是國內少數長期持有資產且具有潛在增值利益的產險公司。

他說，此次防疫險雖然造成國內產險公司增資潮，但對明台產險財務健全性影響不大，加上MSIG集團資源支持，目前明台產險是國內唯一獲中華信評twAAA最高等級的產險公司。

明台產險董事長松延洋介表示，過去3年間明台產險經營體質大幅提升、獲利翻倍成長，去年貢獻MSIG獲利創歷史新高，也占MSIG東亞印區一半以上比重，是集團最重要的據點之一。

松延洋介指出，感謝明台產險全體員工在防疫險繁忙之際仍堅守崗位，提供台灣民眾安心保障與快速服務，同時，防疫險以外核保利潤再創新高，公司經營體質快速進步中。

松延洋介強調，MSIG為具體實現長期深耕台灣市場的承諾，自2005年參與明台產險經營以來，目前累積盈餘均保留在台灣，未來持續投資明台產險長期發展的方針也不會改變。（編輯：楊凱翔）1111220