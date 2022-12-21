沈榮津：逾5千億強化電網韌性 盼重電業把握練兵

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（中央社記者張建中新竹21日電）行政院副院長沈榮津今天表示，行政院已核定台電所提強化電網韌性計畫，預計10年內投入新台幣5645億元，希望重電業者能把握這次練兵機會，未來可以進一步邁向國際舞台。

沈榮津今天出席電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮。他說，早期為了發展電力產業，台電利用發電、輸電、變電及配電計畫衍生的器材需求商機，提供業者練兵的機會，感謝台電過往支持電力器材國產化政策。

沈榮津表示，政府能源轉型將帶來另一波商機，除了太陽光電的升壓站，經濟部支持台電電網韌性計畫達5000多億元，將為重電機業者帶來商機。

他說，近年來，全球氣候暖化，歐、美等國相繼宣布在2050至2060年達到淨零排放，加速減碳進程，此外，俄烏戰爭引發核能安全及天然氣供應不足的關注，讓各國政府紛紛強化能源系統安全性、可靠性及具彈性的電網建設。

沈榮津表示，電力領域需要更多的資源投入，行政院已核定台電所提強化電網韌性計畫，預計10年內投入5645億元力求分散、持續強固、加強防衛，提升全國電網面對突發事故的因應，並為2050淨零轉型目標做好準備。

沈榮津指出，過去電網朝向整合提升效率，未來將以分散式提升電網韌性，希望計畫完成後，能夠提升設備穩定，以及防止停電事故擴散作為，降低全國停電發生機率，縮小停電影響範圍。

他說，要執行如此龐大計畫，不只需要台電努力，還需要電力產業、重電機設備業者合作，希望重電業者要把握這次練兵機會，做好後可以邁向國際舞台。

沈榮津表示，人才是重要資源，在工研院與台電及能源工程協會合作，透過獎學金，多管齊下鼓勵有潛力學子加入，期盼藉由這拋磚引玉，帶動台灣電力人才世代傳承，並持續與政府攜手共同為台灣淨零減碳、電網韌性提升努力，創造永續宜居環境。

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電網人才發展聯盟獎學金是由產學研界共同支持成立，主要是吸引優秀人才投入電網與電力領域研究與就業，這次頒發「優秀專題提案獎」、「傑出專題成果獎」、「優秀學生獎學金」、「電網學校實務菁英班成績優異獎學金」共4個獎項，總計25名學生獲獎。

劉書勝紀念獎主要是為了嘉勉初入職場的傑出電網與電力人才，鼓勵更多青年在電力領域發光發熱。今年由台電電力調度處工程師石欣宜及中華電信高級工程師彭國祐獲獎。（編輯：張均懋）1111221