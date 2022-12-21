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股匯雙漲 新台幣小升1.1分收30.709元

2022/12/21 18:57
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（中央社記者蘇思云台北21日電）台股今天反彈，國際美元指數下跌，新台幣持續走揚，新台幣兌美元今天收盤收30.709元，小升1.1分，近一週新高，台北及元太外匯市場總成交金額為11.25億美元。

美股止跌，台股今天迎來反彈行情，早盤上漲逾百點，逼近14300點關卡，挑戰半年線約14312點，但下半場漲勢收斂，終場加權指數收在14234.4點，上漲64.37點。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超58.59億元。

外匯交易員表示，國際美元指數下滑，外資今天動作不大，鄰近月底出口商也有拋匯需求，帶動新台幣小升作收；新台幣兌美元今天開盤價為30.70元，最高30.67元、最低30.72元，最後收30.709元，升值1.1分。

外匯交易員表示，外資即將放假，近期整體交投偏淡，年底出口商持續拋匯跟作帳需求，可望給予新台幣一定支撐力道，後續可能持續區間整理格局。（編輯：楊蘭軒）1111221

#台股
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