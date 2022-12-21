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台股反彈收高 分析師：關注庫存、疫情與美股走勢

2022/12/21 20:05
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（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天迎來反彈行情，早盤上漲逾百點挑戰半年線14312點未果，終場上漲64.37點，收在14234.4點。分析師指出，電子股未匯聚人氣，導致台股量能萎縮，後續關注電子業庫存去化狀況、中國疫情發展、美股是否破底。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電話採訪表示，今天台股量能萎縮，原因在於電子股無法匯聚人氣，只靠其他類股帶頭，難以延續反彈力道。

儲祥生強調，電子業景氣仍是關鍵，尤其庫存是「很麻煩的事情」，可能到明年第2季都還清不完。

他也提到，影響台股後續走勢的另一個因素是中國疫情嚴重，到明年可能達到一波高峰，導致供應鏈面臨混亂期。此外，美股自10月以來反彈，但近期再度回落，須留意是否破底影響投資人信心。

國泰證期分析，日銀將允許10年期日本公債殖利率升至0.5%左右，高於之前波動區間0.25%的上限，目前日本投資人是世界上海外金融資產的最大持有族群之一，隨著日銀調整殖利率曲線控制計畫，日本投資人突然有了動機把大量資金匯回國內，這也代表會從其他國家撤出資金，因此引發金融市場波動。

國泰證期表示，全球股市在面臨資金動能減弱下，指數缺乏上升動能，台股近期失守半年線，後續恐回測季線約13860點支撐。（編輯：楊凱翔）1111221

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