美股齊揚 法人：投資台股可參考年底法人買超股

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（中央社記者潘智義台北22日電）美國運動品牌大廠耐吉（Nike）等企業財報亮眼，以及美國12月消費者信心指數（CCI）回升，美股主要指數收高。法人認為，投資台股可參考年底法人買超個股。

道瓊工業指數21日上揚526.74點或1.60%，收33376.48點。標準普爾500指數揚升56.82點或1.49%，收3878.44點。那斯達克指數上漲162.26點或1.54%，收10709.37點。費城半導體指數勁揚60.86點或2.36%，收2644.50點。

台股在連續4天下跌後，21日收在14234.4點，上漲64.37點，漲幅0.45%，成交值新台幣2188.17億元，加計盤後交易約2241.8億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股近期震盪整理，籌碼鬆動，但整體來看拉回空間不大，因美國景氣趨緩是已知事實，所以美股對耶誕、春節期間的台股影響應不至於太大。

蔡明翰指出，台股雖然跌破半年線14312點，但可以參考與指數關聯低，有題材、基本面，且投信法人買超個股。

產業訊息方面，國賓飯店21日在法人說明會指出，為提升資產使用價值，近年積極活化旗下資產，台北國賓今年10月中旬啟動危老改建，高雄國賓也將申請危老改建，預計營業至明年1月31日；新竹國賓則在4月將土地建物出售給全球人壽，並售後回租20年繼續經營。

台灣證券交易所21日公布，台灣虎航因長期經營發展目標，改申請創新板股票上市，是今年第4家在台灣創新板申請股票上市的公司。

3C通路商神腦21日在線上法人說明會指出，今年第4季iPhone 14系列供貨受到中國疫情影響，明年農曆年後將紓緩；因升息與通膨造成消費者支出預算緊縮，換機需求可能遞延到明年下半年。（編輯：郭無患）1111222