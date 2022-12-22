上銀明年營運保守力拚持平 歐洲市場成長可期

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天預估，上銀明年營運保守看待，預期不會比今年好，力拚較今年持平，不過歐洲市場明年成長可期。

台灣工具機暨零組件工業同業公會上午舉行「永續智造--工具機產業趨勢2023年度展望記者會」，卓文恒受邀出席，會後接受媒體短暫採訪。

展望明年營運，卓文恒不諱言指出，上銀明年營運看法保守，預期不會比今年好，上銀明年持續擴展晶圓機器人，旋轉工作台、車用和醫療滾珠螺桿、減速機等新產品，明年營運力拚較今年持平。

從訂單能見度來看，卓文恒表示，目前平均能見度約2個月，明年1月至2月仍不明朗，要看明年3月工具機展後的接單狀況。

從各市場來看，卓文恒指出，日本廠商產品交期通常超過6個月以上、甚至遞延拉長到10個月，當地廠商接單狀況要到6個月後才會明朗，至於日圓匯率升值效應，可能要經過一段時間才會明朗，他預估最快明年第3季日本工具機景氣可能反轉。

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在中國市場，卓文恒表示，上銀在中國大陸二期廠房完工，在義大利，當地土地廠房購置作業已經完成；台灣台中工業區2個廠興建中，主要擴展線性滑軌等產線，至於日本廠11月已經運作。

觀察歐洲和美國市場景氣，卓文恒指出，儘管歐洲當地景氣有下滑跡象，不過上銀明年持續布局新產品，歐洲接單明年可望成長，至於美國市場要看經濟景氣變化，訂單待觀察。（編輯：張均懋）1111222