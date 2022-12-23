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路透：日本議員聲稱台積電考慮在日興建第2廠

2022/12/23 19:37（12/23 20:06 更新）
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日本資深國會議員關芳弘23日表示，台積電正考慮在日本興建第2座廠。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
日本資深國會議員關芳弘23日表示，台積電正考慮在日本興建第2座廠。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社東京23日綜合外電報導）日本資深國會議員關芳弘今天表示，全球最大晶片製造商台積電目前除了斥資86億美元在日本熊本縣建廠外，也正考慮在日本興建第2座廠。

路透社報導，關芳弘是日本執政黨自民黨半導體戰略推進議員聯盟事務局長，他也呼籲日本政府為台積電提供有利的投資環境。日本政府已承諾為台積電在當地的首廠提供多達4760億日元補貼。

關芳弘接受路透社訪問時指出：「我相信，台積電正研究在日本的進一步投資。我們需要創造環境，使他們覺得自己想要與我們展開先進項目。」

此外，關芳弘也指稱：「半導體行業的技術創新非常困難。我們無法成功，除非公共和民間部門聯合展開行動。」

對此，台積電在一份電郵聲明中回應，不排除日本的任何可能性，但目前沒有具體計劃。（譯者：陳正健）1111223

#關芳弘
#台積電
#日本
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