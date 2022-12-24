國際運價連27週下跌 法人：市況回溫關鍵在去庫存

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（中央社記者賴言曦台北24日電）貨運航商近期表示已看到春節前的出貨潮，但根據最新出爐的運價指數顯示，運價指數跌幅卻較前一週些微擴大。法人認為，海運市況回溫的關鍵在歐美何時能完成庫存去化。

上海航運交易所23日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），呈現連續第27週下跌，單週跌幅1.44%，較前一週1.3%小幅擴大；其中，遠東到美西每FEU（40呎櫃）下跌0.35%、遠東到美東每FEU則下跌2.3%。

SCFI持續走跌，然而包括長榮、陽明、萬海近期均表示，已看到農曆年前的出貨潮。

法人分析，海運業回溫關鍵是歐美何時去化庫存，雖然中國解封帶來短期正面消息，但解封要面臨的感染率升高問題已逐漸顯現，將影響中國製造業開工率，為出貨帶來衝擊。

此外，歐美耶誕節銷售旺季即將結束，明年首季又是淡季，供需兩端前景都有憂慮，庫存去化問題持續籠罩，法人預估，明年美國長約價下修可能達7成。

除了美國線長約價將下修，貨攬業者表示，現在歐洲長約價則陷入貨主與船公司因為長約價談不攏，雙方進入相互觀望的局面。

面對市況低迷，業者指出，船公司並非無法作為，雖然明年有許多新船即將下水，不少船公司已規劃將租約即將到期的老舊船舶歸還給租船公司，且航商的籌碼還包含抽船、艙位調控等，預計農曆年後抽船的動作「會更凶」。（編輯：張良知）1111224