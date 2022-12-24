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紫金堂與永悅健康增資換股 搶攻健康照護市場

2022/12/24 15:41
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（中央社記者賴言曦台北24日電）以月子膳食聞名的紫金堂今天發布重訊，宣布與永悅健康進行增資換股，預計發行新股300萬股為對價，受讓永悅健康111萬9403股、約4.5%持股，進行股份交換，強化雙方策略聯盟關係。

紫金堂表示，換股比例為每1股紫金堂普通股，交換永悅健康2.68股發行新股普通股；若如期取得主管機關許可、核准，暫訂明年3月1日為股份交換基準日。

紫金堂說明，併購目的是為了深耕健康照護產業及深化數位科技戰略夥伴合作關係，發揮彼此優勢提升營運競爭力，擴大營收市場力，結合雙方「健康即生活」理念。

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紫金堂指出，併購後，預計將成為提供全齡世代的健康膳食與養生飲品用品，成為健康照護產業領導品牌群之一，輔以數據科技力提供營養照護分析，結合垂直電商平台，提供線上線下健康解決方案。

永悅健康因鴻海創辦人郭台銘以個人名義投資而備受市場矚目，除了擁有健檢平台、為企業提供服務外，旗下也有早安健康、運動筆記、健康筆記等社群平台及主題網站；永悅健康旗下早安健康社群平台於今年6月21日即與紫金堂策略投資結盟。（編輯：張良知）1111224

#紫金堂
#永悅健康
#郭台銘
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