地方稅法通則修正草案 立院初審交黨團協商

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（中央社記者范正祥台北26日電）立法院財政、內政委員會聯席會議，今天審查國民黨立委賴士葆等人所提地方稅法通則第4條條文修正草案，由於立委意見未一致，財政部也表示會再通盤考量，聯席會議保留條文，交由黨團協商。

現行「地方稅法通則」第4條條文自民國91年制訂以來均未修正，過去包括花蓮縣調升礦石稅時曾引發許多訴訟，賴士葆等人質疑現行法條規範未盡明確，採用部分學者意見，提出修正草案；至於行政部門，目前則還沒有提出相對的提案。

台灣的地方稅因特殊歷史背景可概分為兩類，一為中央立法者，一為地方自主制定者；賴士葆等人所提地方稅法通則第4條條文修正草案，主張明定直轄市政府、縣（市）政府為辦理自治事項，充裕財源，除印花稅、土地增值稅外，得就「中央立法」的地方稅原規定稅率（額）上限，於30%範圍內，予以調高，以杜爭議。

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財政部代理部長阮清華今天列席立法院財政、內政委員會聯席會議時表示，賴士葆等人提案將第4條第1項「地方稅」範圍，定明為「中央立法之地方稅」，與該條文原立法意旨尚無不符，財政部尊重立法院財政、內政委員會聯席會審議結果。

立法院財政、內政委員會聯席會議草案說明和詢答完畢後，地方稅法通則第4條條文修正草案及附帶決議，均保留送立法院會，院會討論前須交由黨團協商。（編輯：蘇志宗）1111226