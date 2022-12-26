紫金堂更正增資換股訊息：以2.68股換永悅健康1股
2022/12/26 20:58
（中央社記者賴言曦台北26日電）紫金堂今天發布重訊表示，24日公告紫金堂以1股交換永悅健康2.68股發行新股普通股為誤植，更正後應為紫金堂以2.68股交換永悅健康1股發行新股普通股。
紫金堂24日公告，預計發行新股300萬股為對價，受讓永悅健康4.5%持股，共計普通股111萬9403股，進行股份交換，提升營運競爭力；若如期取得主管機關許可、核准，暫訂明年3月1日為股份交換基準日。
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紫金堂以月子膳食聞名，這次併購後，預計將成為健康照護產業領導品牌群之一，提供全齡世代的健康膳食與養生飲品用品。
永悅健康因鴻海創辦人郭台銘以個人名義投資而受到市場矚目，除了擁有健檢平台、為企業提供服務外，旗下也有早安健康、運動筆記、健行筆記等社群平台及主題網站；永悅健康旗下早安健康社群平台於今年6月21日即與紫金堂策略投資結盟。（編輯：楊凱翔）1111226
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