解封股觀光、航空走強 台股14400點附近震盪

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（中央社記者賴言曦台北27日電）台股今天開高震盪，盤中高點至14410點，盤面上航空、觀光類股受惠中國官方宣布放寬邊境管制，湧現買氣。

截至10時17分，台股來到14397.60點，上漲112.47點，漲幅0.79%，成交量新台幣640.49億元。

台積電29日將舉行3奈米量產暨擴廠典禮，以實際行動宣示持續深耕台灣的決心，盤中台積電最高至462.5元，漲幅1%左右。

中國官方昨天晚間宣布，明年1月8日起取消入境全員核酸檢測和集中隔離等措施，激勵航空、觀光類股表現。國內有兩岸航線的華航、長榮航開盤不到半小時，交易量已超過昨天整天的成交量，高點分別至20.15元、29.8元。

觀光族群表現搶眼，旅行社類股包含五福、山富、易飛網等盤中皆漲逾半根停板。近期盤面焦點的生技類股，今天拉回修正。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪時分析，外資休假，交易明顯量縮，少了外力影響，台股過去跌深的個股開始補漲，但要留意近期漲多個股追高風險。（編輯：張均懋）1111227