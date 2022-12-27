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迎接CFC新制 財政部：續與業界溝通

2022/12/27 18:51
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（中央社記者范正祥台北27日電）多位立委今天跨黨派聯名召開公聽會，反映民間對於即將於2023年正式上路的CFC課稅新制仍有一些疑慮；財政部表示，實施CFC有助於避開全球最低稅負制衝擊，後續將繼續與業界溝通。

為防堵台商或個人在低稅負國家或地區成立受控外國公司，保留盈餘不分配以規避稅負，行政院核定營利事業及個人「受控外國公司」制度（CFC制度）將於明年上路，台商或個人在低稅負國家或地區設有受控外國公司，將比照國內企業課稅，確保台灣掌握課稅權。

台灣民眾黨立委吳欣盈今天與多位立委跨黨派共同聯名召開「迎接CFC新制：租稅公平與經濟發展」公聽會，並在會中公布針對國內主要工商團體發出問卷，盼了解業界聲音，顯示民間對於CFC新制仍有許多疑慮。

吳欣盈指出，問卷調查發現，民間反映現行CFC制度在租稅公平與經濟發展上的疑慮，主要包括沒有完整配套措施，沒有廣納企業意見。

另外，有超過半數受訪者質疑，金融資產的未實現損益、投資海外公司未分配的收益，都需要提前繳稅，而台灣分公司的盈餘無法減除，存在重複課稅的問題。

財政部次長李慶華回應，產業界以為自己一定適用，但其實有排除條款，低稅率國家才適用，越南、泰國不是低稅負國家，香港、新加坡有實質營運也不受影響。

李慶華表示，業者提出的未實現損益部分，也已在研議，並與工商協進會、工總、商總的會計師聯繫，一定會好好處理。

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部分學者今天也受邀出席公聽會發表看法。政大金融學系教授殷乃平提醒，執行時需要考慮可能雙重課稅的問題，同時如果沒辦法從其他國家取得有效資訊，沒辦法課徵，CFC就會變成參考用而已。

對於各界反映的意見，財政部賦稅署副署長李雅晶說，財政部在網站上都設有專區、有QA懶人包，原則是將以納稅人方便為原則，也不能有重複課稅發生；實施CFC有助於避開全球最低稅負制衝擊，後續將繼續與業界溝通。（編輯：林興盟）1111227

#財政部賦稅署
#李慶華
#吳欣盈
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