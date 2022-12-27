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照顧弱勢 銀行公會研議失智者金融服務指引

2022/12/27 22:42
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（中央社記者謝方娪台北27日電）行政院長蘇貞昌近日指示各部會研擬各項疫後振興及照顧弱勢方案，金管會今天表示，目前正由銀行公會草擬失智者金融服務指引，預計明年首季可供各銀行參考。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會表示，在疫後振興方面，金管會持續鼓勵銀行辦理中小企業貸款、六大核心戰略產業放款，並鼓勵銀行配合其他部會政策性貸款，如青年創業及啟動金貸款、微型創業鳳凰貸款等。

林志吉指出，金管會日前召開國銀總經理會議，已再次籲請銀行在兼顧風險控管前提下持續發揮金融中介功能、雨天不收傘，支應企業資金需求。

至於協助弱勢方面，金管會請銀行持續完善金融友善服務，包括實體分行設置無障礙ATM，創造無障礙體驗服務，以及提供手語翻譯、文字客服，持續完善對聽障人士權益保障；今年並推動銀行公會訂定自律規範，公平對待高齡客戶。

此外，林志吉提到，銀行公會正草擬失智者金融服務相關指引，預計明年第1季可以提供各銀行參考。

金管會保險局副局長林志憲指出，金管會將持續引導並鼓勵保險業資金投入六大核心戰略產業、必要實體產業及公共建設；也會持續推動微型保險、小額終老保險等，並強化整體身心障礙者投保機制。

金管會證期局副局長高晶萍表示，在疫後振興及維持經濟成長動能方面，金管會將持續性協助產業籌資，並持續推動創新板及戰略新板發展、永續債券發展等。

金管會統計，今年截至11月為止，總計有46家公司IPO，其中本國公司43家、KY公司3家。

此外，高晶萍指出，考量近年不少年輕人投入台股，為降低股市新手發生違約交割的情形，金管會已要求券商落實客戶徵信作業，並透過宣導強化年輕族群風險意識等。（編輯：楊凱翔）1111227

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