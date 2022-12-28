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電信業合併案2月初前有譜？ NCC主委陳耀祥：機會大

2022/12/28 11:52
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（中央社記者蘇思云台北28日電）台灣大哥大宣布合併台灣之星，遠傳電信合併亞太電信，外界關注合併案2月初前是否有決議。NCC主委陳耀祥今天表示，「目前看起來機會算大」，已經到收尾階段，由於牽涉國家產業發展，NCC也不希望合併案拖延太久。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥就「鏡電視申設及開播後爭議處理與調查結果」進行專題報告，並審查NCC單位預算。

台灣大哥大宣布合併台灣之星，遠傳電信合併亞太電信，為產業投下震撼彈。民進黨立委許智傑關注11月初曾詢問電信業合併案，是否有機會3個月內有決議，而且台灣之星仍在大力招募客戶，相關權益能否確保。

陳耀祥表示，電信合併案正密切討論中，已經到收尾階段，涉及其他部會方面，已經跟數位部、公平會都開過會，因為牽涉國家產業發展，NCC也不希望合併案拖延太久。

陳耀祥表示，在審查2個合併案時，都有跟台灣大哥大、遠傳電信說清楚，業者也承諾會繼受相關權利義務，承諾保障現有客戶權益。

陳耀祥說明，有業者提供的終身合約，假設是提供4G服務，萬一有一天4G服務退場，也可能不提供，只能說合約可能是持續很長時間，不一定是一輩子。

至於電信合併案是否有機會在2月初前有決議，陳耀祥表示，「目前看起來機會算大」；不過，電信合併案就算NCC這關通過，也還要過公平會審查。（編輯：林淑媛）1111228

#陳耀祥
#台灣
#遠傳電信
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