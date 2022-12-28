屏東縣府挺起家房貸利率1.81%優惠 再延1年

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屏東縣政府108年起推動「買厝住屏東 縣府挺起家」房貸優惠專案，考量12月中央銀行再次升息，為減輕縣民負擔，縣長周春米一上任即公告現行利率優惠再延1年。（屏東縣政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月28日

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（中央社記者洪學廣屏東縣28日電）屏東縣政府108年起推動「買厝住屏東 縣府挺起家」房貸優惠專案，考量12月央行再次升息，將調升至1.935%，為減輕縣民負擔，縣長周春米一上任即公告現行利率優惠再延1年。

屏東縣政府城鄉發展處今天新聞稿說明，以房貸新台幣600萬、30年期本金平均攤還計算，每月可少繳625元的利息，1年下來將可省下7500元，期望為正值成家立業、辛苦打拚屏東縣民減輕家用負擔帶來小確幸。

屏東縣政府為協助年滿20歲，未滿50歲民眾買房住在屏東縣，與全國農業金庫從民國108年起共同推動「買厝住屏東 縣府挺起家」房貸優惠專案，經央行調升後房貸利率已達1.81%，目前仍與公教房貸利率相同；但考量12月央行再次升息，將調升至1.935%，為減輕縣民負擔，周春米一上任即公告現行利率優惠再延1年。

周春米表示，央行111年共4次升息，全年總升息幅度來到2.5碼（0.625%），也牽動首購房貸利率從升息前的1.31%來到1.935%。

為滿足更多在屏東縣購屋定居者需求及減輕房貸負擔，「買厝住屏東 縣府挺起家」房貸利率維持12月份調升前（即1.81%）至112年底；另外有100萬貸款額度供縣民購屋裝潢、家電設備等使用的消費性貸款同樣固定年息1.29%，兩者差額都由縣府負擔。（編輯：黃世雅）1111228