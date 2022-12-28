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台股跌破14200連4日量縮 法人：外資下週回流電子股

2022/12/28 16:10
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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）台積電和聯發科擺尾，不過高價股成災，櫃買OTC指數續挫，台股今天終場下跌155點，摜破14200點整數關卡，失守半年線和5日線，台股已連4個交易日呈現量縮。

法人指出，外資續放長假，影響台股電子族群資金行情，新的一年即將在下週開始，外資有機會回流電子股。

美國科技股27日下挫，台股今天開低震盪，盤中摜破14200點整數關卡，失守半年線約14312點和5日線約14300點，尾盤儘管台積電和聯發科小反彈，但高價股釀災，代表中小型股的櫃買OTC指數續挫，航運、金融震盪。

終場台股加權指數下跌155.33點，收在14173.1點，跌幅1.08%，失守半年線和5日線，電子股下跌1.4%，金融股小跌0.7%，航運股下挫1.77%。

從量能來看，外資續放長假，台股今天成交值仍相對萎縮來到新台幣1603.18億元。根據統計，大盤近4個交易日平均量能未達1500億元。

今天三大法人自營商賣超48.37億元，投信買超2.05億元，外資及陸資賣超130.6億元，合計賣超176.92億元。

啟發投顧副總經理容逸燊接受中央社記者電訪指出，外資放長假，台股近4日平均量能不到1500億元，量縮區間震盪格局，不過從期貨來看，台股大跌機會不高。

從類股族群來看，容逸燊表示，先前相對強勢的生技和太陽能拉回，觀光和航運類行情短，美國科技股下挫，加上外資持續放長假，也影響台股電子族群資金行情。

展望台股後市，容逸燊分析，新的一年即將在下週開始，外資有機會回流電子股，加上中國放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管控，內需股包括鋼鐵、水泥、食品、美容等族群有機會啟動另一波行情，預期台股在1月下旬農曆春節前，在13900點至14000點有強勁支撐。（編輯：楊蘭軒）1111228

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