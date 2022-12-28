疫情颱風夾擊 光電、離岸風電累積設置量未達標

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（中央社記者曾智怡台北28日電）受COVID-19疫情、颱風影響，再生能源建置進度不如預期，截至目前，離岸風機累積設置188座，未達成年底200座目標；太陽光電年度模組設置量雖達到2.5GW，也是有史以來完成量最高的1年，但距離累積設置11.25GW目標仍有一段距離。

能源局透過新聞稿表示，今年即使疫情仍險峻，更有颱風攪局，單一年度仍新增超過1GW的設置量，施工中風場更不因氣候而停歇，努力趕進度，加上規劃於112年併網的風場，如彰芳二期與西島等風場，將累計有近2.4GW的離岸風電加入再生能源大軍，也是示範風場237.2MW近7倍的裝置容量。

分析台灣風力優勢，能源局表示，去年1到10月離岸風電發3.7億度電，今年同期發電高達9.16億度電，10月發電量更突破2.1億度，而12月風力發電更穩定，但這樣的風況也增加施工難度，目前離岸風電已累積188座，其中23座風力機組為10月後公私部門共同努力所完成。

太陽光電部分，能源局指出，除首次達到年度設置目標量外，也找到新設置態樣，如漁電共生、屋頂等，將大幅提升設置速率。111年預估可完成模組設置量為2.52GW（累積為10.22GW），達年度設置2.5GW目標，其中年底如期併網2.02GW（累積為9.72GW），其餘部分預計明年第1季併網。

根據政府規劃，太陽光電109年至111年，應逐年達到6.5GW、8.75GW、11.25GW等階段性目標，目前已連續3年未達標。

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為進一步加速光電設置，經濟部針對土地、饋線、行政程序已建立推動模式。能源局說明，將引導業者適當土地設置，已公告2萬公頃漁電共生專區，協助業者簡化專區內海管審查程序；低地力土地則與農委會合作，採私有土地公辦遴選廠商的方式加速設置。

針對熱區併網饋線部分，台電推動9站10線加強電力網工程，於113年底前可增加5.55GW饋線容量，並推動共同升壓站機制，有效利用饋線容量，已核定23案共用容量2GW，使熱區案場可集結併網。（編輯：楊凱翔）1111228