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王金來：大同不一樣了 未來以3大事業為重

2022/12/28 20:33
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（中央社記者賴言曦台北28日電）大同集團今天召開法人說明會，總經理王金來表示，「大同不一樣了」，華映宣告破產並除列後，將是財務績效改善起點，未來將以3大事業新能源、電力、資產活化為重中之重。

大同今天召開法說會，王金來表示，華映宣布破產並從合併報表除列後，對大同的影響是一次性，每股盈餘餘淨影響數為新台幣3.6元，大同負債比已降至50%，比今年第2季少26%。

大同旗下有電力、新能源、消費性電子及不動產等4大事業。

電力事業群部分，大同表示，目前重電在手訂單55億元，電纜約45億元，馬達約15億元，電表約30億元；合計約145億元。

新能源事業群部分，大同表示，大同目前有1329處太陽能發電案場，總發電案量265MW，未來將爭取20GW太陽能建置量商機，目標能占1G發電量；儲能部分規劃積極爭取2025年20GW太陽能建置商機。

不動產事業部分，大同表示，旗下擁有47萬坪土地，已完銷、總銷26億元的大同莊園2期預計明年5月底完工、取得使照；大同莊園第3期持續公開銷售，預估總銷售額約148億元。

另外，中和廠捷運共構案、雙連都更案預計明年公開銷售；大同表示，中和廠捷運共構案預計總銷額為200億元、雙連都更案14億元，分別將在明年第3季取得建造執照。（編輯：楊凱翔）1111228

#大同
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