數位部：電子簽章帶動數位經濟 盼產業應用更廣泛

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（中央社記者蘇思云台北28日電）數位部函釋電子簽章技術，說明符合相關演算法與國際技術標準等，加上當事人同意使用，就具備電子簽章效力；希望「網路取代馬路」，民眾不用跑一趟，線上就能簽文件與契約，帶動數位經濟發展。

台灣2001年公布施行電子簽章法，其中電子簽章定義為「依附於電子文件並與其相關連，用以辨識及確認文件簽署人身分、資格及電子文件真偽者。」電子簽章讓企業與個人可以在線上簽署文件或契約，不用實體紙筆簽名，仍具備法律效力。

近年因為疫情影響，電子簽章應用更為廣泛，部分業者對於國際上常用的Adobe Sign及Docusign等電子簽章平台，是否符合台灣電子簽章法上電子簽章定義存有疑義。

數位部今天發布新聞稿，11月29日召集相關公協會及業界討論，包括歐洲商會、美國商會、銀行公會、台北市電腦公會等，12月2日發布「具電子簽章效力之電子簽章技術」函釋（產經字第1114000229號）。

數位部產業署官員向中央社記者解釋，電子簽章概念上就是希望「網路取代馬路」，不用紙筆簽文件，但是必須符合雙方合意，同時符合加密技術、具備不可篡改特性等條件。因此，民眾平常用手機、平板在電子文件上手寫簽名，或是拍下簽名傳送照片給對方、電子文件後面附上簽名檔等，事實上並不算是具備效力的電子簽章。

官員說明，函釋主要有兩方面影響，第一，讓產業界清楚，國際上常用的Adobe Sign及Docusign等電子簽章平台等，符合台灣電子簽章法上電子簽章的定義。

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第二，經過技術專家討論，函釋也說明國際上常見的演算法與資通安全技術標準，像是歐洲電信標準協會所制定的簽章格式及美國國家標準研究院或ISO所制定或核可的簽章演算法，都符合相關資安技術。新創如果在做電子簽章服務，也應自主證明符合這些技術，爭取市場認同。

數位部表示，電子簽章的應用，不應該因為電子形式而讓效力打折扣，希望透過函釋，增加實務上電子簽章的應用，讓個人或企業在簽署文件或契約時，可以不用大老遠跑一趟簽名。（編輯：張良知）1111228