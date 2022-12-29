國泰金大股東買全家股權 金管會春節前約談釐清爭議

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（中央社記者謝方娪台北29日電）國泰金大股東萬寶開發買全家持股，金管會將檢視是否踩產金分離紅線，金管會今天表示農曆年前就會約談萬寶開發，會請對方派「有權做未來決策規劃的人」來談。

泰山日前火速出售持有的全家股份，由國泰金大股東萬寶開發接手，卻引發市場質疑國泰蔡家是否違反金管會產金分離原則，金管會先前表態，將從4大面向檢視此案，包含大股東專業性、財務能力、整體風險區隔及經濟力量是否有不當集中。

金管會主委黃天牧今天在立法院財政委員會後接受媒體採訪時表示，預計會在明年1月初約談此事。金管會銀行局長莊琇媛進一步表示，農曆年前會約談萬寶開發，會請對方派有權做相關決定的人，甚至是有權做未來決策規劃的人來談。

黃天牧表示，此案主要是泰山做了處分全家持股的決策，外界有些顧慮，進而引起金管會對萬寶開發投資全家的關心；此事是有特別背景，金管會也希望界定為個案，因社會有關注，監理機關進而做適度了解，不必然表示會變成通案化。

莊琇媛指出，金管會會去了解的主要方向，首先是萬寶開發對全家的持股，將來是否會進一步參與經營；因現在萬寶開發同時是國泰金及全家大股東，會擔心金融和產業間是否會有風險傳染（Risk Contagion）效應，因此會問清楚萬寶開發後續對全家持股的規劃。

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其次是財務能力，萬寶開發作為金控大股東，國泰金或國泰金旗下各子公司若要增資，萬寶開發是否有財務能力注資。即使國泰金剛完成增資，莊琇媛強調，「銀行和壽險其實是不斷需要資本支撐的金融機構」，因此金管會仍會關注大股東財務能力。

莊琇媛表示，這個案子算是近年比較新的、金控大股東要持股非金融產業的個案，金管會會先了解這個個案；黃天牧指出，金管會會當作一個個案檢視，以重要性及顯著性為原則，目前並不會通案化。（編輯：楊凱翔）1111229