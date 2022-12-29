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正文：明年獲利略勝今年 拚第3季量產Wi-Fi 7產品

2022/12/29 20:30（12/29 20:46 更新）
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網通廠正文科技董事長陳鴻文（左2）29日在法人說明會表示，網通市場「天下大亂、局勢還好」，他仍看好明年營收、獲利穩定成長。中央社記者潘智義攝 111年12月29日
網通廠正文科技董事長陳鴻文（左2）29日在法人說明會表示，網通市場「天下大亂、局勢還好」，他仍看好明年營收、獲利穩定成長。中央社記者潘智義攝 111年12月29日
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（中央社記者潘智義台北29日電）網通廠正文科技董事長陳鴻文今天在法人說明會表示，網通市場「天下大亂、局勢還好」，雖然客戶明年砍價，但仍優於預期，所以還是看好明年營收、獲利都會穩定成長。

陳鴻文直言，以下游廠商最新下修的目標來看，正文2023年營收、獲利仍可望較2022年成長，只是幅度不大。正文總經理李榮昌也指出，訂單能見度達3季，歐洲、日本及零售市場需求下滑，但美國市場還算正面，固網市場穩定，Wi-Fi 7產品有明確的客戶及預定明年第3季量產。

陳鴻文解釋，今年初原料漲價，半導體相關零組件都漲，但明年預期會跌價，台積電、聯電目前產能都不滿載，晶圓相關零組件將可望降價；因上游原料降價，下游價格不會立即反映，在成本降低下，相關時間差就可提升毛利。

他說，今年資本支出已提高很多，主因是越南擴廠，明年支出料將減少，預估幅度約1000萬美元。

因應美中貿易戰，陳鴻文說，美國排斥中國廠商，對正文來說是個機會，雖然短期有陣痛期，但之後還是可望帶來獲利機會。

正文越南廠明年產能占比將從目前的4成提高至6成，上半年有9條表面組裝技術（SMT）產線，若包括新添購，自台灣、中國轉過去產線，目前已達14條。

不過，正文坦言，因美國、墨西哥生產成本是越南廠的2至3倍，雖已找到現成的工廠可以生產，但目前都僅止於規劃階段。（編輯：楊凱翔）1111229

#陳鴻文
#網通廠正文科技
#李榮昌
陳鴻文
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