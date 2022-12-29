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集邦：液晶監視器面板明年首季出貨量谷底

2022/12/29 22:06
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（中央社記者潘智義台北29日電）集邦科技今天公布調查，液晶監視器（Monitor）面板出貨量自2021年第4季達高峰後便一路下滑，至2023年的第1季預估將會是出貨量谷底。

集邦發布新聞稿指出，電視面板於2021年第3季開始修正，筆電面板於2022年第2季大幅修正，而監視器面板直到2022年第3季才出現大幅修正，目前液晶監視器品牌商手上庫存仍高於健康水位。

集邦說明，液晶監視器面板出貨量大幅修正時間較電視面板、筆電面板晚，修正的時間越晚，代表回溫的時間越晚，將待整體供應鏈庫存回到健康水位後，品牌商購買力道慢慢回溫，後續監視器面板出貨量將可望逐季爬升，預估2023全年出貨量達1.49億片，年減幅度將收斂至5.8%。

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集邦說明，2023年第2季液晶監視器將隨著終端通路、品牌庫存陸續回到健康水位，進入下半年傳統旺季，面板的拉貨動能可望回復到疫情前，2016至2019年平均出貨量約3570萬片的水準。

集邦預期，2023年第1季出貨量基期相當低的情況下，第2季監視器面板出貨量可望出現雙位數的季成長。而2023下半年在全球通膨放緩以及中國解封後經濟活動力上升的預期下，市場供需將回到季節性的循環。（編輯：楊凱翔）1111229

#集邦科技
#液晶監視器
#面板
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