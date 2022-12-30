施振榮：台商海外設廠絕非去台化 是國力延伸

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（中央社記者吳家豪台北30日電）對於國人關切台積電海外設廠是否為「去台化」，宏碁集團創辦人施振榮今天表示，台商赴海外設廠，是接近巿場與客戶的考量，全球總部與運作核心仍在台灣，藉由海外設廠提升台商的國際競爭力，同時也讓台灣國力延伸到國際上。

施振榮透過旗下智榮基金會發布新聞稿指出，台積電擴大海外投資布局，一方面是接近巿場，就近服務客戶；另一方面，由於投資規模很大，加上先進製程技術複雜，不得不派出一批種子部隊協助，確保新廠有效運作。

施振榮從王道思維分析，一般人會憂慮去台化，是因為只看得見的有形、直接、現在的顯性價值，覺得製造被移到海外；如果從間接、無形、未來的隱性價值來看，台商正持續在海外擴展實質影響力，也對國際社會做出更大貢獻。

他以宏碁為例，就是因為在台灣，Acer品牌才有特殊意義，呼籲外界不要擔心台商海外布局是「去台化」，其實反而是台灣國力的延伸，只有透過企業，台灣才有機會擴大在世界各國的影響力。

施振榮表示，台灣在資通訊產業領域規模較大的企業，在全球布局下，都是海外製造據點的規模，遠大於在台灣的製造規模，提供最具競爭力的研製服務。製造據點雖然布局全球，但研發、訂單、財務、指揮系統都掌控在台灣總部。

他說，當年宏碁國際化的策略就是「全球品牌、結合地緣」，與當地企業共創價值；而「主從架構」的策略是讓各子公司能獨立運作並上巿，建立起相對利益平衡的機制。

此外，施振榮提及，當年宏碁的「速食產銷模式」，是把在台灣附加價值相對較低的製造移到海外，讓台灣更有競爭力，雖然外界會有去台化的顧慮，但當時宏碁在海外設立42個電腦裝配據點，以貼近巿場，也提高國際競爭力。

他說，在90年代，由於台灣製造人力不足，許多廠商展開全球布局。當年宏碁也配合南向政策，宏碁的製造據點國際化最早由馬來西亞及菲律賓開始，後來隨著台商供應鏈的發展，也借重台商的大陸製造據點服務全球，如今台商已朝越南、印度等地發展，台商主要考量「量」與「價」的競爭力。

施振榮說，宏碁在國際化的過程中，宏碁的人事、財務、法務、品牌都由台灣總部中央集權，並和海外當地合作夥伴建立一個相對利益平衡的機制。宏碁有2/3以上員工都是海外員工，國際化就是要借重當地優秀的人才，共創價值，而且海外的高級主管拿到公司分紅後，也會買公司股票，與公司利益相結合。（編輯：張均懋）1111230