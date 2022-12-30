4大房仲12月業績旺季不旺 年減1到3成

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（中央社記者賴言曦台北30日電）12月是房市傳統旺季，但全台4大房仲今天公布12月業績，分別年減1至3成左右，但部分業者在賣家讓利換成交帶動下，12月業績較11月小幅回溫。

台灣房屋集團統計內部成交行情，12月7大都會區交易量較11月成長3.3%，成交價微跌1.2%；若和去年同期相比，7都整體交易量減少18.9%，但成交價年增7.5%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年受俄烏戰爭，股匯市波動、升息循環及停滯性通膨影響，正在立法院審議中的「平均地權條例」明年可能三讀通過，恐衝擊預售市場，拉大買賣雙方價格期待，明年置產型買氣還是保守看待，但可能激起首購買盤低點入手的興趣。

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店12月成交業績，全台與11月相比減少2.3%，與去年同期相比衰退33.4%。觀察6大都會區表現，除台南、高雄12月表現分別月增9.2%、1.5%外，其他4都皆年月雙減。

住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，雖然工作天數增加，帶動台南連3個月微幅成長，似有短期打底的態勢，但比起去年同期，各區域的表現皆呈現2成以上的量縮，顯見買氣還沒有回頭。

永慶房產集團統計，全台12月房市在部分屋主讓利促成交下月增2%，但仍年減32%。觀察7大都會區交易量，除了高雄11月持平外，其餘6大都會區均呈現量增、年減。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年在全球貨幣緊縮、升息影響，資金潮退場及全球經濟展望下修等狀況下，民眾對經濟前景悲觀，而中央銀行今年4度升息，也改變民眾對房市後市的預期，今年12月全台房市已是連5個月交易量年減幅超過3成，顯示下半年買氣低量盤整。

中信房屋統計，12月不動產交易件數較11月微增2.9%，對比去年同期減少28.5%。觀察6都業績表現，除台北、新北、台中分別月增1.4%、25.4%、9.1%外，其餘縣市皆下滑，年比較則是全面量減。

中信房屋總經理張世宗表示，房市在投資客大幅減少，購屋壓力升高的雙重夾擊下更大，2023年將出現「量縮價修正」的情況。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察7大都會區成交情況，台北市總價新台幣1000萬到2500萬元的自用型產品，成交狀況相對較為穩定；新北市總價1000萬到1500萬元的產品相對容易成交；桃園市總價700萬至1000萬元成交情況優於11月；新竹縣市則是1000萬至1500萬元交易最穩定。

中南部方面，曾敬德指出，台中市700萬到1500萬元、台南市1000萬到1500萬元與高雄市700萬至1500萬元交易相對穩定。因此從總價觀察發現，年關前，市況仍呈現首購型產品較不受外在情勢影響的情況。（編輯：蘇志宗）1111230