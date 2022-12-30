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通信服務新頁 低軌衛星釋照最快明年首季完成審查

2022/12/30 19:22
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（中央社記者蘇思云台北30日電）數位部表示，首波開放電信事業申請商用衛星通信頻率在今天截止，有2業者遞件申請，分別為隴華電子及愛爾康資料處理公司，預計最快明年第1季完成審查，將開啟衛星通信服務發展新頁。

數位發展部11月8日到12月30日開放受理業者申請衛星固定通信用無線電頻率，其中也包含低軌通訊衛星部分，不限申請家數，執照期限為期2年。

數位部今天發布新聞稿，根據2業者提供的申請文件，隴華電子規劃跟休斯（Hughes）合作，採用歐洲衛星（Eutelsat），提供陸地固定地點、船舶衛星通信服務；愛爾康則規劃與歐洲SES衛星業者合作，使用O3b衛星，提供陸地固定地點、船舶、航空器衛星通信服務。

數位部表示，衛星通信有涵蓋範圍廣闊的優勢，可以加強海上、離島、山區等地區的訊號涵蓋，並作為公眾電信網路備援，增進台灣通傳網路韌性；另外也可作為降低普及通訊服務成本的選項，以及提供航空器及船舶寬頻服務等。

此外，數位部說明，已成立衛星固定通信用無線電頻率審查會，明年1月起會同國家通訊傳播委員會（NCC）進行審查，最快明年第1季完成審查。

根據相關規範，除了今年底首波遞件之外，明年3月跟9月還會開放業者再遞件申請，為期1個月。（編輯：楊凱翔）1111230

#數位部
#隴華電子
#愛爾康
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