離岸風電區塊開發選商 7風場獲配3GW

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（中央社記者曾智怡台北30日電）離岸風電區塊開發第一期容量分配結果正式底定，共6組開發商、7座離岸風場獲配容量，將新增3.0GW裝置容量，風場預計2026、2027年陸續完工併聯。

經濟部能源局補充，這次除了本土開發商外，還有丹麥、英國、德國、美國與加拿大等國家業者參與風場開發；本次獲配風場分布於苗栗、台中與彰化外海。

經濟部依「離岸風力發電區塊開發容量分配作業要點」，並經過「財務與技術能力」、「產業關聯審查」及「競比價格排序」後，因部分案場範圍重疊，經審慎套疊圖資後，核定各業者開發容量，並正式函知各獲選業者，以啟動後續行政面與工程面的相關作業。

根據能源局資料，獲選申請案包含CIP的渢妙風場獲配500MW，科理歐永續能源的海鼎二風場拿到600MW，北陸能源的加能風場獲配500MW，風睿能源（原上緯新能源）的海盛風場得到495MW，台亞風能的環洋風場獲配440MW，力麗集團及天豐新能源（原達德能源）合力開發的海峽風場拿到300MW、天豐新能源的達天風場獲配165MW。

除了海鼎二、海峽風場需於2026年併網，其餘風場併網時間都是2027年。

能源局強調，秉持符合相關法規及行政程序完備原則，嚴格把關離岸風場開發審查，協助各開發業者推動綠能開發，也要求業者務須尊重在地意見表達，確保離岸風場設置兼顧國防安全、生態保育、環境永續、漁業發展及地方繁榮。（編輯：楊蘭軒）1111230