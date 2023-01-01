餐飲業加薪大搶人才 連鎖集團缺工找解方

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（中央社記者江明晏台北1日電）餐飲業疫後營運大幅回溫，更看好內需積極展店徵才，但服務業近期面臨「人力荒」，恐讓正值旺季的餐飲業前景蒙塵，連鎖集團今年起紛紛加薪搶人才，也為緩解人力缺口找解方。

不少消費者近期到餐廳用餐，普遍都發現餐飲服務生應接不暇，餐點供應等待時間拉長，許多餐飲從業人員更透過網路匿名分享「忙到翻」、「工時太長很辛苦」、「壓力大」等心聲。

王品集團觀察，目前集團平均人力缺口約在10%左右；漢來美食集團旗下有大型自助餐廳，服務生人力使用已較為精省，但今年人力缺口也在7%至8%，尤其基層人力徵才不易，以內場廚藝和外場服務員工最難招募。

乾杯集團則認為，「餐飲職缺全面缺人」，若以區域來看，百貨餐飲密集的台北信義、南港區域，以及大專院校學生較少的新竹區，人力需求都更加競爭。

為何餐飲業出現缺工狀況，多數餐飲業者紛紛指向以下3大因素，第一，台灣社會少子化；第二，年輕人轉向投入外送行業。第三，眾多餐飲集團大舉展店、招兵買馬；在人力需求擴大、供給卻下滑的情況下，餐飲業缺工問題自然雪上加霜。

著眼疫情後爆發的內需商機，多數餐飲集團近期積極展店，王品集團目前在台灣大約有305家店，2022年已展35家店，2023年目標展出50店，第一季就釋出500名職缺；以火鍋打響名號的築間集團更喊出今年度旗下各品牌預計展店200家，同步再招募逾1000人，人力需求十分龐大。

而台灣人口結構改變，少子化與高齡化社會導致人力短缺是不爭的事實，業者觀察，較需體力的餐飲服務業徵才更為艱辛，也因為餐飲業工作較辛苦，不少年輕人轉向從事相對輕鬆、上班時間彈性的工作，如Uber Eats、Foodpanda等新興外送行業。

不過，瓦城總經理廖梅淳表示，許多年輕人青睞外送產業，短期內雖然薪水高，但其實職涯發展受限，瓦城就期望透過完整考核升遷機制，實施每年最高達10%至35%調薪幅度，吸引年輕人投入。

後疫情時代市況詭譎多變，大環境恐讓企業經營方式更加保守，核薪、調薪都容易縮手，但為解決供不應求的問題，多數餐飲集團仍逆勢加薪搶人才。

王品集團為台灣連鎖餐飲業龍頭，過去曾以打破傳統餐飲業「玻璃天花板」，造就餐飲新貴、蔚為話題。日前更宣布正職起薪含全勤調升為新台幣3萬3000元起，調幅3%至7.5%，搭配獎金與「一年最多調薪三次」新制，有機會挑戰百萬年薪。

而王品的鐵板燒品牌開出儲備主廚及鐵板燒師傅等160名職缺，歷經一年半培訓、考核通過，月薪上看6.5萬元；王品更有主廚一年最多領到29個月薪資、店長年薪逼近200萬元的紀錄。

築間餐飲集團先前也宣布今年基層服務人員起薪調漲為3.2萬元起、手搖飲六角集團員工平均調薪8%至20%，第一線門市人員起薪3.6萬元；乾杯集團正著手規劃調薪徵才計畫。

「儘管大環境通膨且經濟不景氣，食材、水電、店租等成本節節高升，仍必須咬牙加薪才能找得到人」，業界高層如此表示。而除了祭出調薪的誘因吸引人才外，連鎖集團更著手教育訓練或是導入數位化，提升人員效率。

舉例來說，瓦城日前宣布成立「瓦城泰統服務管理學院」，將工作項目從基本桌邊服務、點餐銷售至進階專職領台，皆以系統化、階段式進行訓練；漢來美食則積極簡化作業流程、運用數位工具等降低徵才困境，提高基層工作的應聘意願、降低離職率。

此外，不少餐飲集團擴大與學校的合作，並積極招募二度就業的中高齡人力，意味著「高年級服務生」、「建教實習生」都成為缺工解方之一。

69歲的李鈞祥透過「中高齡就業博覽會」在王品集團旗下「來滋烤鴨」擔任正職，在其他員工的協助下，現在已經能5分鐘內完成片鴨，成為廚務得力助手。王品集團表示，去年1月集團內45歲以上中高齡員工數約151人，但至12月人數已增加至241人，淨增加60%。

而乾杯集團現在和16所大專院校建教合作，並持續在拓展中，每年約有40位到60位學生到乾杯集團進行為期半年至一年期的工作實習，累積餐飲實務經驗；瓦城集團與70所大專院校及高中、超過100個科系進行合作，提供數百位學生實習機會。

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漢來美食在學校建教合作、回聘離職員工、招募二度就業中高齡人力等都有規劃；不過，漢來美食認為，法令規定工時限制、禁開設餐飲類科僑生班等政策，同樣都是造成缺工的主要原因。

受到全球景氣降溫影響，2022年下半年台灣出口動能明顯放緩，從去年8月底的統計顯示，製造業、營建工程業的人力需求已經降溫；而內需服務業穩步復甦，用人需求持續擴增，住宿餐飲的職缺率高於平均許多，業界期盼，未來在不同產業人力需求的消漲下，餐飲業的缺工問題能獲得緩解。（編輯：黃國倫）1120101