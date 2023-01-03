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陸媒：富士康鄭州廠訂單佳 春節後續迎生產高峰

2023/1/3 10:30
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）中國放寬COVID-19防疫管控後，鴻海旗下中國鄭州富士康廠區狀況備受關注，中國媒體報導，到去年底，富士康鄭州科技園區出貨量已到去年年初預定高峰的90%左右，園區訂單狀況良好，到今年1月春節後的幾個月時間，將迎接生產高峰。

鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版iPhone的重要基地之一，富士康鄭州廠區去年11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，中國將在今年1月8日把COVID-19降為「乙類乙管」，防疫降級並大幅放寬疫情管制，富士康鄭州廠區生產狀況備受關注。

根據河南日報1月2日報導，負責富士康鄭州科技園區所有生產物料配送和出貨運輸的准時達物流經理李俊強接受採訪指出，近兩天，富士康的貨物物流進出量達到近一年來最大，1月1日單日發貨量就有243個車次。

富士康鄭州科技園區副總經理王雪表示，到去年12月30日，園區出貨量已達到去年年初預定高峰的90%左右。他說，目前訂單狀況良好，從現在到春節後的幾個月時間，將迎接生產高峰。

王雪說，目前富士康鄭州科技園區用工量穩定在20萬人左右，為鼓勵員工就地過農曆春節支持生產，富士康推出薪酬鼓勵政策，員工最高每月可拿到人民幣1.3萬元的「穩崗補助金」。

因應1月下旬農曆春節留工需求，根據微信公眾號日前訊息，富士康鄭州廠區啟動春節年前招募作業，此外，鄭州廠區加碼1月激勵政策，製造部門並推獎金鼓勵派遣工留任、以及鼓勵內部員工推薦新人。（編輯：楊凱翔）1110103

#富士康
#王雪
#富士康鄭州科技園區
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