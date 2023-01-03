專營電子支付業務許可申請書件 增加律師為認證人

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（中央社記者范正祥台北3日電）立法院會今天三讀通過修正電子支付機構管理條例部分條文，對於欲申請專營電子支付業務許可，須經認證的「信託契約」及「履約保證契約」等相關書件，增加律師作為認證人，使制度更為周全。

民進黨立委郭國文指出，電子支付機構管理條例自民國110年修正後，欲申請專營電子支付的業務許可，須由發起人或負責人檢具相關書件申請，規定於此條例第11條第1項各款；需經認證的書件包含「結算及清算機制說明」、「支付款項保障機制說明」、「信託契約」、「履約保證契約或其範本」、「預算評估」等。

郭國文質疑，依110年修正的現行法規，各項認證制度僅列會計師可作為認證人，其中關於「信託契約」及「履約保證契約」部分應由法律專業人士作為認證人，但也只開放由會計師認證，而排除專業的律師，恐為立法時疏漏，有修正必要。

為使制度更為周全，郭國文等19人提出電子支付機構管理條例第11條條文修正草案，將申請專營電子支付業務許可，須經認證的相關書件，增加律師作為認證人，明定「經會計師認證之支付款項保障機制說明，及經律師審閱或會計師認證信託契約、履約保證契約或其範本之法律意見書或報告。」

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郭國文等人所提修正草案，日前於立法院財政委員會審查完竣，提報院會，院會討論前，不須交由黨團協商；立法院會今天完成三讀，依郭國文版本內容通過。

此外，這次修法也併案審查民進黨立委鍾佳濱等19人所提電子支付機構管理條例第38條條文修正草案，立法院會三讀通過的條文內容，參考銀行法和保險法相關規定，加強對於電子支付機構的監理，維持財務健全與償債能力。（編輯：翟思嘉）1120103