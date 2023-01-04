配合農曆春節 查定營業稅案件繳納改為2月中旬

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（中央社記者張璦台北4日電）配合農曆春節假期，財政部今天表示，民國111年第4季按季開徵，及今年1月按月開徵的查定營業稅案件繳納期間，改為今年2月13日至22日。

財政部賦稅署今天舉行例行記者會指出，依營業稅法規定，去年第4季按季開徵、今年1月按月開徵的查定課徵營業稅案件，繳納期間原本是今年2月1日至10日止。

不過，考量1月20日至29日適逢農曆春節假期，郵局暫停寄送作業，為使繳款書合法送達營業人，並利依限繳納，因此改訂繳納期間為2月13日至22日。

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財政部表示，為方便營業人繳納稅款，提供便利商店、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、自動櫃員機、信用卡、電子支付帳戶及行動支付等多元繳稅管道，歡迎營業人多加利用。

財政部提醒，營業人未於2月22日前繳納稅款者，為逾期繳納案件，為避免被稽徵機關依營業稅法相關規定處以滯納金，呼籲營業人注意繳納期限，並於期間內繳清應納稅款，以免影響自身權益。（編輯：潘羿菁）1120104