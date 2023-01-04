環球晶客戶長約量價同增 今年營收可望成長

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（中央社記者張建中新竹4日電）半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，今年上半年市況比較有疑慮，不過，客戶長期合約的量與價同步增長，全年營收可望維持正成長。

徐秀蘭說，2022年雖然有不可預期的疫情、戰爭、氣候與地緣政治等變數，環球晶仍可望繳出漂亮成績單，全年營收將創新高。

展望2023年，徐秀蘭表示，營運可能面臨4大考驗，首先是市場需求快速下滑，客戶需求及能見度都變弱，超過一半的客戶表達希望針對先前簽訂的長期合約給予彈性，目前尚在討論中。

第2個考驗是匯率越來越難預期；第3個考驗是能源成本高漲，很多國家調漲電費，包括義大利及丹麥都在調漲電費中，第4個考驗是人力緊缺。

徐秀蘭說，同時看到機會，去年12月還有客戶新簽訂長約；此外，許多航線運費大幅度下跌。綜合各種狀況，今年營運軌跡將是先低後高，觀察長約量與價同步增長，預期全年營收可望維持正成長。

徐秀蘭表示，汽車、工業及能源相關需求依然穩定，手機、記憶體及消費性需求相對疲弱。

至於化合物半導體部分，徐秀蘭說，碳化矽產品依然供不應求，資本支出計畫不變，預期今年碳化矽營收可望倍增，氮化鎵產品方面的資本支出也維持不變。

徐秀蘭表示，在收購德國矽晶圓廠世創（Siltronic）一案失利後，決定啟動新台幣1000億元擴產計畫，同步於6個國家的既有廠區擴產，並於美國德州增建1座12吋廠；環球晶未來在美洲、歐洲及亞洲都有12吋廠，且具長晶至磊晶完整產線。

徐秀蘭說，環球晶會申請美國州政府與聯邦政府的補助，目前尚未定案。因環球晶在義大利有12吋矽晶圓廠，短期沒有德國建廠計畫。

徐秀蘭表示，環球晶去年有調薪，今年也會調薪，年終獎金固定2個月，比較大的變數是員工分紅部份，目前雖尚未確定，相信「大家會蠻開心」。（編輯：張均懋）1120104