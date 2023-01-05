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優群2大動能今年營收雙位數成長 毛利率再攀高

2023/1/5 10:13
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（中央社記者韓婷婷台北5日電）連接器廠優群受惠Intel新平台Eagle Stream轉換，新搭載的DDR5滲透率拉高，加上微型沖壓件出貨倍增，2大動能預期將推升整體營收雙位數成長，新產品價格大幅攀升挹注下，預估毛利率將優於去年。

展望各事業，優群表示，筆電因部分新產品平均單價拉升挹注，彌補出貨量下滑，整體營收貢獻持平看待；今年主要成長動能來自DDR5、微型沖壓件及Type C。

優群指出，隨著新一代伺服器CPU速度提升，LONG-DIMM升級至DDR5，產品價格較上一代增加5成；預計從第2季開始加速轉換，隨著滲透率拉升，今年預估成長2倍，推動LONG-DIMM營收占比從去年的5%拉高至15%至20%。NB SO-DIMM預估也有7%至10%成長貢獻。

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微型沖壓件應用在美系手機客戶中的SiP模組，今年重新採用，預計6月開始量產出貨，將帶動今年出貨翻倍成長，營收貢獻從去年的5%拉高至10%。Type C則估有3成動能。

筆記型電腦（NB）部分，優群表示，雖然市調機構普遍預估今年全球NB銷售可能衰退約5%，不過預期NB SO-DIMM轉換率也可望拉高至30%，受惠新規格DDR5轉換滲透率拉升，產品平均單價（ASP）較上一代增加50%，全年來自NB的營收貢獻可望持平。（編輯：楊蘭軒）1120105

#優群
#Type C
#DDR5
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