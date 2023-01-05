解封後首個農曆春節 統一超4大數位服務應戰
2023/1/5 12:01
（中央社記者江明晏台北5日電）迎接邊境解封首個農曆春節，統一超旗下7-ELEVEN今天宣布，以數位化、即時性2大策略，整合6500家7-ELEVEN門市、ibon便利生活站、OPEN POINT APP，推出4大數位服務，線上、線下滿足農曆年消費需求。
7-ELEVEN今天發布新聞稿宣布，4大數位服務為雲端開心卡化身數位紅包、線上刮刮樂試手氣、ibon線上宮廟祈福點燈、ibon行動電源就近租。
7-ELEVEN觀察，旗下OPEN POINT APP於2022年農曆年期間使用率成長1成，期間最熱門的前3大數位服務分別為遊戲場刮刮樂、雲端開心卡、行動隨時取，2022年除夕至初五6天吸引近900萬人次使用。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
此外，7-ELEVEN觀察，ibon便利生活站每到農曆年前1個月進入使用高峰，交通、旅遊票券購買人次較其他月份明顯成長，近年更創新推出線上宮廟點燈服務、ibon行動電源租借服務等服務，預估農曆年期間使用人次較平日增加1至2成。
ibon行動電源租借服務已於超過4000家7-ELEVEN門市提供甲地租、乙地還服務，預估2023年底將有超過9成門市導入此服務。（編輯：楊凱翔）1120105
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。