ATT：大直店因疫情暫停工程 包商款項絕無置之不理

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（中央社記者曾智怡台北5日電）ATT大直店「ATT e Life」遭爆無預警暫停開發電影院、KTV等，讓包商損失甚巨，廠商組自救會提告。ATT表示，因疫情攪局，工程確實先暫停，但絕無將工程款項擱置不予處理，後續將與各發包單位進行溝通，以達成協商共識。

媒體爆料ATT大直店業主「吸引力生活事業股份有限公司」下單外包給許多廠商施作電影院、KTV後，無預警終止開發計畫，讓包商們血本無歸，有多間廠商組成自救會要提團體訴訟。

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對此，ATT發布聲明表示，ATT大直店針對之前計畫運營KTV工程，因碰到疫情攪局和消費狀態不明朗，工程確實先暫停，但絕無將工程廠商與設備甚至業者款項擱置不予處理，部分工程進度也尚未達到驗收階段。

ATT表示，這期間同步計畫重新啟動相關運作、並持續順利進行，對於協助ATT大直店的協力廠商與配合單位深感感激，後續公司會與各工程發包單位進行協調溝通，以盡快達成協商共識。（編輯：楊凱翔）1120105