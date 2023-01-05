群電去年營收攀新高 今年先蹲後跳挑戰新紀錄

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）群光電能高毛利的雲端智能應用貢獻營收超越5成，帶動2022全年合併營收來到410.66億元，年增1.7%，創歷史新高。群電表示，期待營收在第1季落底後逐季往上，在多元高值產品挹注下，期許今年營收、獲利再戰高峰。

群電強調，新的一年除了持續提升獲利能力外，也希望能將營運成果回饋股東。股利政策方面，過去9年均維持7成以上現金配息率，預期在維持一貫的高配息率下，今年配息金額將有機會創下歷史新高。

群電表示，由於PC產業回歸傳統淡季，加上高基期因素，去年12月營收呈現年減，仍站穩30億元大關。整體而言，2022年雖然面臨總體經濟和產業面諸多挑戰，全年營收穩健有撐，更創下每月營收均維持30億元以上高水準的紀錄。

產品組合方面，群電近年積極優化產品結構，在三大產品應用（PC相關、雲端智能、及消費性電子）中，去年高毛利的雲端智能應用營收年增逾2成，貢獻總營收逾5成，可望帶動獲利連續4年改寫歷史紀錄。

展望今年，群電認為，今年大環境不確定性仍高，但是許多產業包括雲端運算、通訊、節能等將隨著大趨勢成長；期待營收在第1季落底後逐季往上，再戰高峰。

在成長動能方面，群電表示，看好大瓦特數筆電、伺服器以及衛星通訊電源將維持雙位數年成長，布局已久的第三代半導體材料氮化鎵（GaN）筆電電源及智慧建築解決方案營收有機會呈現倍數成長，在多元高值產品挹注下，期許新年度營收、獲利有機會再戰高峰。

群電近期已投入1500萬美元，參與日商三井住友銀行 （SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION）台北分行發行的綠色定存，該資金將被指定運用於綠色產業或專案的融資，為全球的環境永續發展盡一臂之力。

群電公布2022年12月合併營收新台幣30.30億元，年減7.4%，月減9.67%；第4季營收95.01億元，年減10.5%。（編輯：張均懋）1120105