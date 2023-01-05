更多編輯台推薦新聞：
加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果
國際

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
首頁 / 產經

政府普發6千元現金 林敏雄：效果沒有消費券好

2023/1/5 17:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北5日電）政府規劃全民普發6000元現金，全聯董事長林敏雄今天對此表示，一定有助刺激經濟，「但效果當然沒有幾倍券好」，畢竟消費券會拿出來花，但現金可能會存起來。

林敏雄今天出席「請支援防詐-全聯有Bear而來 聯防詐不來」記者會，會後接受媒體訪問。

談及全球景氣下行風險影響，林敏雄則說，內需產業應較沒差；全聯總經理蔡篤昌補充，通常景氣不好，超市量販生意就越好，商品抗跌性較佳。

全聯表示，這次全聯攜手刑事警察局推動防詐，由全聯協助刑事局製作「防詐咖啡廳」系列影片，已在6縣市包括雙北、台中、台南、花蓮、澎湖共544家門市PX TV播出，讓民眾購物同時也認識「假交友、假投資、假求職、假公務機構、猜猜我是誰」5大詐騙類別，提升民眾防詐免疫力。

警方也在全聯700家門市設置巡邏箱，展現警方與企業合作，共同提升民眾防詐騙意識。

刑事局積極強化民眾年節期間防搶、防竊及識詐宣導觀念，不僅門市結合全聯PX TV推播多名藝人反詐影片，記者會現場還有刑事熊與福利熊攜守支援防詐互動，強力宣導「全民知觀念，聯合防詐騙」，落實「識詐停看聽，防詐不分你我他」。（編輯：潘羿菁）1120105

#林敏雄
#刑事局
#蔡篤昌
林敏雄
物價蠢蠢欲動 林敏雄：要漲價全聯也是最後一個 全聯最大智慧化物流園區在岡山 新低溫廠房動土
蔡篤昌
全聯：全支付會員拚年底破300萬 消費金額挑戰第一
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族