政府普發6千元現金 林敏雄：效果沒有消費券好

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（中央社記者曾智怡台北5日電）政府規劃全民普發6000元現金，全聯董事長林敏雄今天對此表示，一定有助刺激經濟，「但效果當然沒有幾倍券好」，畢竟消費券會拿出來花，但現金可能會存起來。

林敏雄今天出席「請支援防詐-全聯有Bear而來 聯防詐不來」記者會，會後接受媒體訪問。

談及全球景氣下行風險影響，林敏雄則說，內需產業應較沒差；全聯總經理蔡篤昌補充，通常景氣不好，超市量販生意就越好，商品抗跌性較佳。

全聯表示，這次全聯攜手刑事警察局推動防詐，由全聯協助刑事局製作「防詐咖啡廳」系列影片，已在6縣市包括雙北、台中、台南、花蓮、澎湖共544家門市PX TV播出，讓民眾購物同時也認識「假交友、假投資、假求職、假公務機構、猜猜我是誰」5大詐騙類別，提升民眾防詐免疫力。

警方也在全聯700家門市設置巡邏箱，展現警方與企業合作，共同提升民眾防詐騙意識。

刑事局積極強化民眾年節期間防搶、防竊及識詐宣導觀念，不僅門市結合全聯PX TV推播多名藝人反詐影片，記者會現場還有刑事熊與福利熊攜守支援防詐互動，強力宣導「全民知觀念，聯合防詐騙」，落實「識詐停看聽，防詐不分你我他」。（編輯：潘羿菁）1120105