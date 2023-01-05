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外資買超19.47億元 搶進金融股

2023/1/5 17:45
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（中央社記者張建中台北5日電）台股今天上揚101.92點，外資買超新台幣19.47億元，買超前10名以金融股居多，有多達6檔。

隨著美股收高，台股今天在半導體、水泥及金融類股同步揚升帶動下走高，終場收在14301.05點，上漲101.92點，成交值1720.67億元。

三大法人合計買超13.2億元，其中，外資及陸資買超19.47億元，自營商賣超1.55億元，投信賣超4.72億元，呈土洋法人對作局面。

據台灣證券交易所資料，外資今天買超前10名中以金融股居多，有兆豐金、新光金、第一金、台新金、富邦金及中信金共6檔。

在外資買超推升下，台新金及中信金今天上漲逾1%，兆豐金及富邦金揚升逾2%，連帶帶動整體金融類股指數上揚1.11%。

外資其餘買超前10名有元大滬深300正2、群創、華城及台積電。

外資賣超前10名有國泰台灣加權反1、中興電、鴻海、富邦台灣加權反1、友達、元大台灣50、華航、華通、聯電及仲琦。

分析師王兆立表示，今天成交值較4日略為放大，投資人追價力道不強，主要是未來基本面具有疑慮，產業景氣與企業財報將是市場關注重點。（編輯：趙蔚蘭）1120105

#王兆立
#台新金
#中信金
王兆立
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