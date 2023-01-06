更多編輯台推薦新聞：
張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列
運動

張育成確定入選棒球經典賽 張奕吳念庭王柏融也在列

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
涉台南正副議長賄選案 林士傑到案遭拘提
首頁 / 產經

雃博氣墊床拚5年擠進全球前三大 實現全球品牌夢

2023/1/6 11:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）醫材廠雃博2022年1月推出全新品牌「Wellell」，預計未來3年內完成全球的品牌及產品轉換，2年內將現有產品全面轉為數位化聯網，帶動年營收15%成長，力拚氣墊床產品在5年內擠進全球前三大。

雃博董事長李永川表示，創立30年來，每10年都會尋找自我轉型，一路從貿易商、代工廠走向品牌廠，這個「全球品牌」夢讓他有了「李大膽」的名號。

李永川指出，疫情後國際大廠積極將資源重整聚焦，全球前三大品牌廠有逐步淡出氣墊床的趨勢，這是雃博的機會。由於歐洲開始要求未來醫材產品都要上雲端智慧化，具遠端監控功能，這也讓在數位化領域努力多年的雃博競爭力大幅提升。

李永川表示，2023年就以結合數位IoT裝置的氣墊床，取得義大利大型醫院標案，預計在上半年完成出貨，將可為營收貢獻約350萬至400萬歐元，穩固義大利市場 Wellell領導品牌的地位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李永川表示，雃博於2019年至2021年進行品牌再造，新品牌策略聚焦於病患康復旅程（Patient Recovery Care）、臨床價值提升及數位內容行銷，具體將把氣墊床串接更多物聯網與周邊照護器材的廣度，以病人利益為中心思維，提供醫院、照護機構及經銷商更全面性的服務，逐步提高產品及服務的競爭力及附加價值。

展望未來，李永川表示，內部目標是每年以15%的成長動能持續擴大營運，氣墊床將是重要主軸，目標是5年內拚上全球前三大，全球市占率從目前的5%至7%進一步拉高至15%至20%。（編輯：張良知）1120106

#李永川
#雃博
#義大利
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族