雃博氣墊床拚5年擠進全球前三大 實現全球品牌夢

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）醫材廠雃博2022年1月推出全新品牌「Wellell」，預計未來3年內完成全球的品牌及產品轉換，2年內將現有產品全面轉為數位化聯網，帶動年營收15%成長，力拚氣墊床產品在5年內擠進全球前三大。

雃博董事長李永川表示，創立30年來，每10年都會尋找自我轉型，一路從貿易商、代工廠走向品牌廠，這個「全球品牌」夢讓他有了「李大膽」的名號。

李永川指出，疫情後國際大廠積極將資源重整聚焦，全球前三大品牌廠有逐步淡出氣墊床的趨勢，這是雃博的機會。由於歐洲開始要求未來醫材產品都要上雲端智慧化，具遠端監控功能，這也讓在數位化領域努力多年的雃博競爭力大幅提升。

李永川表示，2023年就以結合數位IoT裝置的氣墊床，取得義大利大型醫院標案，預計在上半年完成出貨，將可為營收貢獻約350萬至400萬歐元，穩固義大利市場 Wellell領導品牌的地位。

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李永川表示，雃博於2019年至2021年進行品牌再造，新品牌策略聚焦於病患康復旅程（Patient Recovery Care）、臨床價值提升及數位內容行銷，具體將把氣墊床串接更多物聯網與周邊照護器材的廣度，以病人利益為中心思維，提供醫院、照護機構及經銷商更全面性的服務，逐步提高產品及服務的競爭力及附加價值。

展望未來，李永川表示，內部目標是每年以15%的成長動能持續擴大營運，氣墊床將是重要主軸，目標是5年內拚上全球前三大，全球市占率從目前的5%至7%進一步拉高至15%至20%。（編輯：張良知）1120106