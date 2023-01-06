亞灣5G AIoT創新園區產值逾327億 帶產業升級轉型

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市政府今天表示，亞灣創新園區在跨部會與地方整合下，已吸引國內外企業近154億元投資、創造產值逾327億元，去年更推動5G AIoT生態系落地高雄、進駐新創倍增。

高雄市政府今天新聞稿指出，經濟部4日邀集高市府、交通部、數位發展部等相關部會，召開亞灣5G AIoT創新園區第3次指導會，由經濟部政務次長陳正祺與高雄市副市長羅達生共同主持。

會議指出，亞灣為國內投資額最大、最完整的5G AIoT實證場域，而高軟二期園區預計民國115年1月完工後，提供約1萬坪辦公空間，帶動南部產業轉型升級。

經濟部指出，亞灣創新園區促成仁寶、緯創、友達、華碩雲等18家重要廠商落地高雄，更吸引3家國際級加速器及95家新創企業進駐，落實亞灣5G AIoT創業生態系；此外，在工研院、金屬中心等法人機構合力下，運用5G AIoT技術協助中油、中鋼、台塑、世豐螺絲、久陽精密等在地標竿企業進行5G數位轉型。

經濟部次長陳正祺在會中說，去年亞灣創新園區繳出亮麗成績，推動5G AIoT生態系落地高雄，在36個特色場域進行創新應用實證，此外也連結新創，去年進駐新創團隊較110年成長2倍以上。

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高雄市副市長羅達生則表示，亞灣創新園區為極具實證發展潛力的場域，高市府規劃「006688」租金優惠方案，以及融資利息、房屋稅、新進勞工薪資等各項補貼，吸引廠商加入站穩發展腳步。高市府提供行政支援與單一窗口便捷服務，邀請更多企業加入高雄數位轉型行列。

經發局長廖泰翔也在會中簡報亞灣2.0計畫表示，已盤點亞灣區內共約27.8公頃大型水岸基地，其中已簽約的特貿三公辦都更預估可提供10至15萬坪空間、創造至少4000個就業機會，將持續透過招商補助加碼，鎖定金融、科技等產業落地亞灣，串聯國內外企業與新創團隊合作，打造高國產比例的5G AIoT產業鏈。（編輯：郭諭儒）1120106