證交所：去年面對疫情通膨 IPO市場仍相對耀眼

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（中央社記者潘智義台北6日電）台灣證券交易所董事長林修銘表示，去年資本市場面對疫情、國際地緣政治、全球通膨及美國聯準會（Fed）連續升息，台灣加權指數波動相對劇烈，但初次上市（IPO）市場仍相對耀眼。

台灣證券交易所資料顯示，去年申請上市公司包括創新板在內共26家。

證交所發布新聞稿指出，林修銘5日在「111年度中介機構頒獎典禮暨新上市家族聯誼會」指出，台股上市量體、籌資金額及市值規模不受全球經濟影響，面對環境劇烈變化，依然展現高度韌性，逆風高飛。

林修銘表示，在政府的產業發展政策指導下，證交所參採國際多層次資本市場的架構設立創新板，去年有8家申請上市；期盼各證券承銷商及會計師未來繼續攜手合作，共同扶植創新產業發展，撐起台灣資本市場下個一甲子的成長。

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金融監督管理委員會主任委員黃天牧致詞時表示，過去一年全世界面臨戰後不預期的改變，受戰爭、通膨、中美貿易、供應鏈、疫情等影響，台灣資本市場仍逆風成長。

黃天牧指出，台灣過去成長很高，產業結構多元化才能降低風險，勉勵大家謹遵3T原則，Transformation（轉變）、Transboundary（打破藩籬）及Transcend（超越），透過大數據、資安等改變，讓交易所再邁向高峰。（編輯：楊蘭軒）1120106