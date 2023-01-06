Q Burger營運總部落成 蘇貞昌讚年輕人創業雄心

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行政院長蘇貞昌（中）6日上午出席Q Burger台灣營運總部落成開幕典禮時肯定年輕人創業，他表示，當年看到董事長鄭瑞賓（左）與幾個年輕人撐起雄心壯志，如今已看到成果。中央社記者高華謙攝 112年1月6日

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（中央社記者高華謙新北6日電）行政院長蘇貞昌今天出席Q Burger台灣營運總部落成開幕典禮時肯定年輕人創業，他表示，當年看到董事長鄭瑞賓與幾名年輕人撐起雄心壯志，如今已看到成果。

Q Burger台灣營運總部落腳新北市三重區，蘇貞昌上午出席開幕落成典禮並致詞表示，多次參加Q Burger活動，有人以為Q Burger是他的大金主，事實上什麼都沒有，而是當年看到董事長鄭瑞賓與幾名年輕人撐起雄心壯志，如今已看到成果。

蘇貞昌說，Q Burger想要布局全球，從管理、營運到物流等都使用新科技，且是用APP點餐，從搜尋點餐到付款一條龍完成，不僅最方便，在連鎖業界也一直榮獲第1名獎項。年輕人對社會有信心及對世界有雄心，也讓台灣一直是幸福之地。

Q Burger饗樂餐飲發布新聞稿表示，在營運總部中也開設概念店，選用全台僅3台的限量版Eversys Cameo X瑞士進口咖啡機及100%阿拉比卡咖啡豆，並設置智能取餐櫃、食安實驗室，為消費者把關食材安全。

Q Burger饗樂餐飲說，目前全台已開超過300家門市，明年預計新增100家，積極拓展中南部地區。（編輯：方沛清）1120106

Q Burger台灣營運總部落腳新北市三重區，營運總部中也開設概念店，設置智能取餐櫃、食安實驗室，為消費者把關食材安全。（Q Burger提供）中央社記者高華謙傳真 111年1月6日